Alpirsbach. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.55 Uhr auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts Rossmann in der Hauptstraße in Alpirsbach. Ein 69-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz rückwärts. Das Auto berührte eine 50-jährige Frau, die mit ihrer 79-jährigen Mutter zu Fuß den Parkplatz überquerte. Die beiden Frauen kamen zu Fall, wobei sich die 50-Jährige leichte und ihre Mutter schwere Verletzungen zuzogen. Zeugen können sich unter Telefon 07441/53 60 mit der Polizei in Verbindung setzen.