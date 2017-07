Alpirsbach Mit renommierter Harfenistin

Alpirsbach. Höhepunkt in der Saison der Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte ist das Gastspiel der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter Leitung von Juri Gilbo am Samstg, 22. Juli, ab 20.30 Uhr. Solistin ist Jana Tsybulevskaya an der Harfe, diese erklingt beim Konzert für Harfe und Streichorchester von Händel und bei Debussys "Danse sacree et profane".