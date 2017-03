Alpirsbach. Die erste kulinarische Lesung unter der Regie von Arnold Hirsemann gibt es am Donnerstag, 6. April, am 19 Uhr im Schalander der Alpirsbacher Klosterbräu am Klosterplatz in Alpirsbach. Die Freiburgerin Renate Klöppel ist wieder zu Gast. Diesmal stellt sie ihr Buch "Namibia – Namibia" vor, und entsprechend afrikanisch angehaucht wird auch das Menü sein. Es wurde von Thomas Reichert vom Hotel Bären aus Loßburg zusammengestellt. Er war jahrelang in Südafrika und kennt sich mit der dortigen Küche gut aus. Renate Klöppel nimmt die Besucher mit in ein Land mit eindrucksvoller Landschaft und ungewöhnlichen Menschen, aber auch mit einer wechselvollen Geschichte. Nach 23 Jahren in Deutschland kehrt Emilia nach Namibia zurück, um eine Antwort auf die Fragen zu finden, vor denen sie als junge Frau geflohen ist. Anmeldungen sind per E-Mail an brauwelt@alpirsbacher.de oder unter Telefon 07444/ 671 49 möglich. Der Eintritt einschließlich Essen und Getränken kostet 25 Euro.