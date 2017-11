Alpirsbach Hans-Georg Schneider gibt Leitung der Skischule ab

Verdienste von Erwin Esslinger und Günter Krötz gewürdigt

Vor den Wahlen wurden einige Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben. Skischulleiter Hans-Georg Schneider beendet seine Arbeit nach mehr als 30 Jahren und legt die Leitung der Skischule in jüngere Hände. In Abwesenheit wurden die Verdienste von Hans-Georg Schneider gewürdigt und ihm gedankt. Er wird weiterhin die Davos-Ausfahrten organisieren und dem Vorstand angehören. Auf eigenen Wunsch scheiden Erwin Esslinger und Günter Krötz aus dem Vorstand aus. Die Verdienste Esslingers wurden in dessen Abwesenheit gewürdigt. Er brachte sich über viele Jahre in die Arbeit des Vereins ein und war jahrelang für die Finanzen zuständig. Günter Krötz gehört laut dem Vorsitzenden zum Urgestein des Vereins und hatte nicht nur lange Jahre die Funktion des zweiten Vorsitzenden, sondern in der vergangenen Wahlperiode auch die des Schriftführers. Ihm galt ein besonderer Dank und er wurde mit einem Geschenk aus dem Vorstand verabschiedet.

Krötz versprach, sich auch weiter um die Elektrik und den Betrieb des Skilifts zu kümmern. Karl Rumpf und Werner Heinzelmann sorgen während der Liftsaison dafür, dass die Piste in einem tadellosen Zustand ist und genügend Personal für den Lift- und Hüttenbetrieb zur Verfügung steht. Für diese Arbeit galt ihnen ein besonderer Dank.

Bürgermeister-Stellvertreter Thomas Römpp begrüßte die Mitglieder im Auftrag der Stadt und des Gemeinderats. In rekordverdächtiger Zeit gingen die Wahlen über die Bühne. Andreas Pfau und Sandro Seeger wurden als Vorsitzender und zweiter Vorsitzender bestätigt, Stefan Seeger bleibt Kassierer, Dennie Pfau übernimmt kommissarisch die Funktion des Schriftführers. Neu gewählt wurden in der Jugendvollversammlung, die vor der Hauptlversammlung stattfand, Jugendleiter Dennie Pfau und Jugendsprecher Max Beilharz.

André Pfau übernimmt die Leitung der Skischule und wird dabei von Anja Harter unterstützt. Dem Ausschuss gehören als Beisitzer an: Annette Eberhard, Martin Engisch, Michael Esslinger, Matthias Krötz, Jürgen Pfau, Hans-Georg Schneider und Sandra Schneider.