Alpirsbach Gemeinsame Nenner gefunden

Einen gemeinsamen Nenner gibt es wohl auch bei der Frage, welche Rolle die Ausschüsse des Gemeinderats künftig spielen sollen: Sobald die neue Mustersatzung des Gemeindetags vorliegt, soll die Hauptsatzung der Stadt so angepasst werden, dass die Ausschüsse mehr Rechte bekommen könnten. "Wir haben am Wochenende eine gemeinsame Marschrichtung gefunden und werden sie auch umsetzen, denn alle Beteiligten sind sich im Klaren darüber, was es heißt, Verantwortung für die Stadt zu tragen", so Pfaff zum Tagungsergebnis.

Was die Verwaltung anbelangt, hofft der Bürgermeister, dass der Wille zu einer klaren und transparenten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat deutlich wurde: "Bei der Aufgabenverteilung muss das Vertrauen in die Verwaltung weiter gestärkt werden, aber wir haben mit der Klausurtagung gute Vorarbeit dafür geleistet", deutet der Alpirsbacher Rathauschef das positive Feedback zur Tagung aus dem Kreis des Gemeinderats.

Über die Top-Punkte unter den künftigen Maßnahmen werde das Gremium im Rahmen der Haushaltsberatung entscheiden, kündigt der Bürgermeister an: "Wir müssen aus der Vielfalt der anstehenden Aufgaben nun die herausfiltern, die im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt schnellstmöglich umgesetzt werden können", so Pfaff.

Was die künftige Zusammenarbeit anbelangt, klingt der neue Bürgermeister optimistisch, denn die Grundsatzdiskussionen bei der Klausurtagung hätten eines deutlich gezeigt: "Wir haben große Aufgaben vor uns, deshalb dürfen wir uns nicht an Kleinigkeiten aufreiben", so Pfaff.