Alpirsbach Fünftklässler erkunden Alpirsbach bei Stadtrallye

Dabei waren geografische Fertigkeiten gefragt: Wie lese ich einen Stadtplan? Wo finde ich darauf die nächste Station, und wie komme ich dort hin? Ebenso lernten die Schüler dabei die Geschichte des Ortes kennen.

So ging es bei der Stadtrallye durch Alpirsbach unter anderem um die Fragen, wer früher im Kloster lebte, wie der Turm auf der Klosteranlage heißt und wann er erbaut wurde. Die Fragen mussten die Schüler im Team beantworten.

Weiter ging es, mit Stopp am Museum für Stadtgeschichte, zum Rathaus. Auch die Stadtinformation war Teil des Lerngangs. Zudem war es für die Schüler nebenbei auch ganz praktisch zu erfahren, wann die Stadtbücherei geöffnet hat, wenn man bald wieder ein Buch ausleihen möchte. Denn auch dies war eine Frage, die beantwortet werden musste. Dann ging es gut gelaunt – denn schließlich wurden von den Schülern alle Fragen richtig beantwortet – wieder zurück in die Schule, wo der gelaufene Weg in die Karte eingezeichnet wurde. Die Klasse war sich einig: So macht Lernen Spaß.