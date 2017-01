Alpirsbach. Eine 33-jährige Autofahrerin verlor am Mittwoch gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße 294, zwischen Alpirsbach und Loßburg auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam mit ihrem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb laut Polizei abseits der Straße auf dem Dach liegen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall Totalschaden in Höhe von rund 14 000 Euro.