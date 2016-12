Alpirsbach Durchbohrt und doch unversehrt

Alpirsbach. Die Stadtinformation hatte zum Gala-Abend der Zauberkunst im Alpirsbacher Haus des Gastes eingeladen. Wie die Organisatorinnen, Eva Landenberger und Yvon Rauter berichteten, findet dieser Abend schon seit mehr als 20 Jahren regelmäßig statt. Auch diesmal waren über 300 Gäste gekommen. Durch das Programm führte als Moderator Stefan Handel, der die Zuschauer auch mit manipulativer Zauberkunst in seinen Bann zog.

Magier holt trockenen Sand aus dem Wasser

Dass die Weihnachtszeit eine gute Zeit für Zauberer ist, demonstrierte Handel mit verschiedenen Darbietungen, zum Beispiel, wie man aus einer Zeitung einen Cocktail herausnimmt. Shri Magada, ein Magier aus Indien, zeigte, was ein Guru alles kann. Er verspeiste Baumwolle, zerkaute sie und zog dann einen gesponnenen Faden aus dem Mund. Bei einem anderen Zauberkunststück stopfte er ein schwarzes Tuch in seine Faust, und heraus kam ein Ei. Auch für Shri Magadas Darbietungen nach der Pause, als er verschiedenfarbige Sande in Wasser gab und diese dann trotzdem in trockenem Zustand herausholte, gab es viel Beifall. Mit seinen zum Teil selten zu sehenden Kunststücken beeindruckte er die Zuschauer.