Alpirsbach Alpirsbacher Kantorei lädt Gäste zum Mitsingen ein

Interessierte sind zum Mitsingen eingeladen. Die Proben gehen in den Endspurt und werden immer intensiver. Carmen Jauch legt großen Wert auf einen reinen Klang, Präzision, Perfektion und einen überzeugenden musikalischen Ausdruck.

Die Markuspassion wird gemeinsam mit Orchester und Solisten am Samstag, 8. April, ab 17 Uhr in der Klosterkirche aufgeführt. Weitere Sänger und Sängerinnen mit Chorerfahrung, Notenkenntnissen und Zeit zu den Proben mittwochs ab 19.30 Uhr sind willkommen. Geübt wird zudem am Samstag, 1. April, von 9.30 bis 13 Uhr, Generalprobe ist am 7. April ab 19 Uhr. Vom-Blatt-Singen sowie Freude am Musizieren auf hohem Niveau ist erwünscht. Nähere Informationen erteilt Kantorin Carmen Jauch unter Telefon 0179/591 58 54.

Die Markuspassion von Reinhard Keiser (1674 bis 1739) nimmt einen hohen künstlerischen Rang in der Musikgeschichte ein. Das Werk zeichnet sich durch großen musikalischen Einfallsreichtum aus. Der Komponist behandelt die biblische Leidensgeschichte packend und dramatisch und greift, wenn nötig, auf wirkungsvolle musikalische Figuren zurück.