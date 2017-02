Alpirsbach Abwasser kostet bald mehr in der Stadt

Im Zuge der Beratung über den Haushaltsplan wurde der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung besprochen. Dies wurde erforderlich, weil am 7. Februar beschlossen worden war, in Reinerzau weitere Grundstücke an die zentrale Abwasserbeseitigung anzuschließen. Dafür wurden 30 000 Euro eingeplant. Wie der Kämmerer Rolf Wöhrle darlegte, wird sich der Abwasserpreis bis 2019 auf 3,19 Euro pro Kubikmeter und der für das Niederschlagswasser auf 0,51 Euro je Kubikmeter erhöhen. Erst danach rechnet er wieder mit niedrigeren Gebühren, und zwar mit 3,05 Euro und 0,47 Euro. Allerdings stehen diese Prognosen unter dem Vorbehalt, dass keine weiteren Investitionen oder zusätzlich Auflagen anfallen, betonte er.

Prognosen unter Vorbehalt

Dem Vermögensplan und der Finanzplanung bis 2020 wurde bei zwei Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt.