Albstadt Zwischen London und der Wiener Hofburg

Das Programm beginnt mit Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104, der berühmtesten seiner zwölf "Londoner Sinfonien" – Haydn komponierte sie 1795 auf seiner Londonreise. Es folgt das Cellokonzert opus 129 in a-moll von Robert Schumann, in dem die gebürtige Rottweilerin Janina Ruh den Solopart spielt. Ruh gewann 2013 den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs, wurde 2014 zum "SWR 2 New Talent" gekürt und ist Preisträgerin der "International XIV Tchaikovsky Competition" und der "International Paulo Cello Competition" in Helsinki. Seit 2016 spielt sie ein Cello von Pietro Guarneri aus dem Jahr 1725; demnächst wird sie in der jüngst eröffneten Hamburger Elbphilharmonie debütieren. Zum Abschluss des Konzerts erklingt Franz Schuberts Sinfonie Nummer 8 h-moll, die sogenannte "Unvollendete". Das Werk ist nicht wie bis dahin üblich viersätzig, sondern nur zweisätzig; warum es dabei blieb, ist unbekannt. Die "Unvollendete" war zu Schuberts Lebzeiten nie im Konzert zu hören, sondern geriet zunächst in Vergessenheit und wurde erst 1865 in der Wiener Hofburg uraufgeführt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Rathaus in Ebingen, Telefon 07431/160 12 04, und in der Buchhandlung Raff in Tailfingen, Telefon 07432/ 54 88.