Albstadt Zwischen Fidschi und der Alb

Den Anfang macht am Donnerstag, 20. Oktober, Fräulein Wommy Wonder: 32 Jahre Bühnenerfahrung, an die 3000 Auftritte im In- und Ausland, 27 eigene abendfüllende Programme, darunter vier fürs Friedrichsbau-Varieté, 20 Auflagen des LTT-Varietés für die Aidshilfe, 15 Galas für den CSD Stuttgart und 13 Auflagen des New Comedy Festivals kann das schwäbische Kabarett- und Travestiewunder vorweisen. Sie ist ein eingetragenes Warenzeichen und ihr Alter Ego, die schwäbische Reinigungsfachkraft Elfriede Schäufele, Kult. Ihr Markenzeichen: mächtige Turmfrisuren, Abendkleider sowie Stöckelschuhe, mit denen das Fräulein eine Größe von 2,42 Meter erreicht. Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf und 19,50 an der Abendkasse. Der Einlass beginnt um 18.30, die Vorstellung um 20 Uhr.

Szenen und Pointen mitten aus dem schwäbischen Leben

Tags drauf, am 21. Oktober, geben "Die Kächeles & Freunde" dem Publikum im Brauhaus die Ehre. Die Kächeles gehören zu den beliebtesten Mundart-Duos im Ländle; die Szenen, Dialoge und Pointen der Beiden sind mitten aus dem Leben gegriffen. Die Kächeles gewähren einen tiefen Einblick in den Irrgarten eines schwäbischen Ehelebens; ihre Trümpfe sind Situationskomik, unverfälschter Dialekt und die durchschlagende Wirkung ihrer Figuren. Erstmals präsentieren sie auch enge Freunde aus der Welt des schwäbischen Kabaretts. Der Eintritt kostet 23 Euro im Vorverkauf und 24,50 Euro an der Abendkasse. Der Einlass beginnt um 18.30, die Vorstellung um 20 Uhr.