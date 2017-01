Robert Faltischka ist im Rahmen einer Feierstunde für sein 25. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst geehrt worden. Robert Faltischka begann am 20. Januar 1991 als Arbeiter bei der Post in Ebingen und wechselte als gelernter Elektriker im Januar 1995 als Hausmeister ins Rathaus in Ebingen. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Personalratsvorsitzende Danielle Bosch sowie Amtsleiter Josef Klaiber gratulierten Robert Faltischka zu seinem Dienstjubiläum und dankten ihm für die geleistete Arbeit.