Albstadt Wie viel ist die Kunst wert?

Noch schwieriger ist laut Kleiner die Bewertung der Kunstgegenstände in den anderen Museen – einzig jene in der Musikhistorischen Sammlung Jehle und in der Stauffenberg-Gedenkstätte im Stauffenberg-Schloss in Lautlingen seien abgeschlossen. Im Maschen-, Heimat- und Philipp-Matthäus-Hahn-Museum sei bisher so gut wie keine Einzelinventarisierung vorgenommen worden – dafür fehlt es an Personal. Kleiner mahnt dennoch zur Eile. Schließlich stehe erst nach Abschluss der Inventarisierungen fest, ob die Stadt eventuell zu hohe Versicherungsbeiträge bezahlt.