Albstadt Vertreibung aus dem Paradies fällt aus

Für die Stadt Albstadt bedeutet das: Sie muss, wenn sie langfristig Kapital aus der Investition Technologiewerkstatt schlagen möchte, nachlegen und einen ähnlich strukturierten "Lebensraum" für IT-Existenzgründer anbieten. Da kam der Umstand, dass in direkter Nachbarschaft, in der Pfeffinger Straße, ein Gebäude der Firma E+H Conzelmann zu haben war, als Geschenk des Himmels: Die Gründer müssen nur über den Hof ziehen; sie kommen also auch künftig in den Genuss der Stallwärme im alten Biotop – die Vertreibung aus dem Paradies findet nicht statt.