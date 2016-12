Albstadt Und immer wieder die Trompete

Albstadt-Ebingen. So voll ist auch St. Hedwig nicht alle Tage – "das muss man genießen", stellte Wolfgang Poppel, Vorsitzender des Klösterle- Vereins, zu Beginn fest. Eröffnet wurde das Programm jedoch von Martin Wäschle und Lea-Katharina Scherl, die für ihren ersten Titel "Wär uns der Himmel immer so nah" gleich eine Menge Applaus erhielten und ihm den Weihnachtsklassiker "Happy X-Mas (War is over)" und "Das Licht kommt in die Welt" folgen ließen.

Danach übernahm Markus Wolfahrt die Bühne – er und Poppel kennen sich schon seit über 30 Jahren. Bereits mit den ersten Tönen aus seiner Trompete hatte er den Geschmack der Gäste getroffen – bei Wolfahrt wechseln Trompetenspiel und launige Geschichten einander ab. Letztere sind aus dem Leben gegriffen, nicht selten aus seinem eigenen: Der Geschichte vom neunjährigen Walter, der ein wenig Leben ins Krippenspiel bringt, folgte eine über Wolfahrt junior – der Musiker ist in diesem Jahr Vater geworden und der kleine Felix-Emanuel sein ganzer Stolz. Für ihn singt er a cappella "Grenzenlose Freiheit". Latein kann er übrigens auch: Die Vertonung des Psalms 23 sang er weder auf Deutsch noch auf Englisch, sondern im Wortlaut der Vulgata.

Danach holte er seinerseits einen Gast auf die Bühne. Zu Anfang war die gebürtige Meßstetterin Denise Roos, die seit einiger Zeit mit Wolfahrt, zusammenarbeitet, am Eingang gesessen und hatte Karten kontrolliert – nun wurde sie auf die Bühne gebeten, spielte auf dem Flügelhorn "Mary’s Born Child" und erhielt großen Applaus dafür. "Sieht sie nicht aus wie ein Engel – und spielt auch so?", fragte der Mann aus Vorarlberg in die Runde und bat Denise Roos, "Amazing Grace" zu singen. Um dann selbst miteinzustimmen.