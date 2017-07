Albstadt Um ein Haar wäre die "Tausend" untergegangen

Albstadt-Ebingen. Bei der Vorbereitung der Ausstellung "märchenhaft", die am Samstag um 14.30 Uhr im "jungen Kunstraum" des Kunstmuseums eröffnet wird, hilft derzeit eine Praktikantin der besonderen Art mit: Zwei Wochen lang hospitiert Hadia Dalati, die vor drei Jahren aus Syrien nach Deutschland flüchtete und mittlerweile in Balingen lebt, im Museum – und fühlt dort buchstäblich "wie daheim": Ihr Vater war einst Direktor des syrischen Nationalmuseums in Damaskus, und so war Hadia Dalati seit ihrer Kindheit per Du mit den Kunstwerken aus altorientalischer, römischer, byzantinischer und islamischer Zeit. Und wenn sie in ein Museum kommt, dann ist das für sie immer ein Déjà-vu-Erlebnis; das war im Kunstmuseum Albstadt, an das Hadia Dalati von Edda Raumann vermittelt wurde, nicht anders.