Albstadt Treppensteigchallenge und vieles mehr

Albstadt-Ebingen. Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Wal­ther-Groz-Schule in der Johannesstraße am Samstag, 7. Oktober, von 9 bis 16 Uhr auf ihrem Gelände in der Johannesstraße. Sein Anlass: Das Wirtschaftsgymnasium wird 40 Jahre alt.