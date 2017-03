Zu seiner traditionellen Wanderung in heimatlichen Gefilden hatte der Tennisclub Tailfingen eingeladen – und zahlreiche Mitglieder nahmen das Angebot dankend an. Die Wegstrecke, die Bernd Stoll und Frank Bernecker ausgewählt hatten, führte diesmal rund um den Braunhardsberg, war gut begehbar und wartete just an diesem Nachmittag mit einer herrlichen Fernsicht auf. Den Schlusspunkt setzte eine gemütliche Zusammenkunft im Clubhaus des Vereins. Foto: Briel