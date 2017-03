Mehr als 40 Teilnehmer hatte eine Wanderung, die der Tailfinger Albverein in der Umgebung von Balingen unternommen hat. Von der Bahnstation Balingen Süd führte der Weg längs der Steinach nach Endingen, danach unterhalb des Weinberges am Geischberg nach Erzingen und von dort bergan zum Bronnhaupter Hof. Auf der Anhöhe hinter dem Hof genossen die Wanderer das Panorama des Albtraufs mit der Burg Hohenzollern im Vordergrund; anschließend passierten sie die beiden durch den Schieferabbau entstandenen Seen und begaben sich durch das Engelestäle zurück zum Ausgangspunkt. Eine Einkehr setzte den Schlusspunkt. Foto: Buschbacher