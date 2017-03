Albstadt Suchen und Finden in der Bibel

In jedem Ortsteil hat sich eine ökumenisch besetzte Vorbereitungsgruppe mit einem Text aus dem Matthäus-Evangelium befasst, um den es am jeweiligen Abend gehen wird. Am Montag, 6. März, stellen Pater Kaycee McDonald und sein Team im Klostersaal Margrethausen, die Bibelstelle Matthäus 2, 1- 12, "Unter einem guten Stern" vor – den Anfang macht eine Andacht in der Kirche, die vom Chor "Effata" musikalisch begleitet wird; danach folgt das Bibelgespräch. Am Donnerstag, 9. März, legen Pfarrer Thilo Hess und sein Team im evangelischen Gemeindehaus Laufen unter dem Motto "Großzügig beschenkt" Matthäus 18, 23-35 aus, und am Freitag, 10. März, geht es im Lautlinger Schwesternhaus um Matthäus 25, 31- 46 – das Motto lautet "Der Liebe bedürftig"; Gastgeber sind Diakon Michael Weimer und sein Team. Alle drei Abende beginnen um 19.30 Uhr.