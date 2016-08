Albstadt Startschuss fällt im Morgengrauen

Nach Schalksburg, Laufen, Gräbelesberg und Hossinger Leiter war in Lautlingen die erste Verpflegungsstation; 16 Kilometer waren zu diesem Zeitpunkt absolviert. Frisch gestärkt bei steigenden Temperaturen ging es zum Malesfelsen und auf der anderen Seite die steile Hukelturensteige hinauf zum Galgenfelsen. Am Waldheim als zweiter Verpflegungsstation war die Hälfte der Strecke zurückgelegt.

Die längste Teiletappe mit sehenswerten Ausblicken auf Truchtelfingen und Tailfingen stand an. Auf Onstmettinger Gemarkung folgten Hangender Stein, Backofenfelsen, Zellerhorn und Zollersteighof auf dem Weg zum Lifthaus als viertem Verpflegungspunkt. Die Schlussetappe führt am Stichwirtshaus vorbei am Zitterhof nach Pfeffingen.Die 50-jährige Miriam Frank aus Ebingen, die regelmäßig läuft, durchlief das Ziel nach 6:50 Stunden. Platz zwei teilen sich Detlev Rohm und Frank Keppner mit 8:43 Stunden.

Insgesamt schafften 145 Teilnehmer die gesamte Strecke. Beim Zieleinlauf gab es für alle jeweils eine Urkunde und ein Nudel-Präsent. Die Teilnehmer waren über ihr Handy mit der Jury verbunden. So bestand die Möglichkeit, auszusteigen, wenn ein Wanderer nicht mehr weiter konnte. Was jederzeit möglich war – Shuttle-Fahrzeuge standen bereit.

Wer wollte, konnte sich beim Sommerfest des FC Pfeffingen neben dem Zieleinlauf mit Live-Musik von "She’s the Boss" wieder stärken.