Albstadt "Silberdistel" ist bald Geschichte

Vorsitzender Helmut Weber erinnerte zunächst unter dem Motto "Es war so schön" an die vielen Aktivitäten in den vergangenen Jahren. Danach stand die Abstimmung über die Vereinsauflösung an, die bei einer Gegenstimme zum 31. Dezember beschlossen wurde. Als Gründe für diesen Schritt nannte Weber den stetigen Rückgang an Veranstaltungen des Deutschen Volkssportverbandes. Die Anfahrtswege würden immer weiter, um eine Veranstaltung zu besuchen. Hinzu komme die Überalterung im Verein. Jüngere Leute wanderten zwar wieder sehr gerne und nutzten die Wanderwege, wollten sich aber keinem Verein mehr anschließen.

In den vorausgegangenen Berichten wurde darauf verwiesen, dass der Verein 2017, wie ein Jahr zuvor angekündigt, keinen Wandertag mehr ausrichtete. Trotzdem seien die Mitglieder auch in den vergangenen Monaten sehr aktiv gewesen. So seien Busfahrten zu Wandertagen und ein schöner Fünf-Tages-Ausflug in das Erzgebirge unternommen worden. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Mitglieder, die der Beisitzer des Landesverbandes Baden- Württemberg, Heinz Tietz aus Ravensburg, vornahm.

Beim gemütlichen Beisammensein ließen die Mitglieder den Abend ausklingen und besprachen die Aktivitäten bis zum Jahresende.