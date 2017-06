Albstadt "Sie brauchen sich nicht unter Wert zu verkaufen"

Albstadt-Ebingen. In einer Feierstunde hat die Walther-Groz-Schule 156 Sommerprüflinge ihrer Kaufmännischen Berufsschule verabschiedet. Rektor Hans-Jörg Fink und Berufsschulleiter Jürgen Hörr würdigten die Leistungen der Auszubildenden, betonten aber zugleich, dass diese ohne die Unterstützung der Betriebe nicht möglich gewesen wären. Fink verwies darauf, welch weit gefächerten Kenntnisse und Fähigkeiten die Schüler in ihrer Berufsausbildung erworben hätten; das Spektrum reiche von der Textinterpretation in Deutsch über wirtschaftswissenschaftliche Inhalte bis zum Business English. Fink appellierte an die Schüler, sich mit diesen Fähigkeiten "nicht unter Wert zu verkaufen" – und an die Unternehmen, die jungen Kaufleute zu fordern und ihnen Gelegenheit zu geben, das Erlernte im Betrieb anzuwenden.