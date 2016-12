Albstadt Schwarzgurte als Lohn

Wolfgang Brückel, Cataldo Creti und Thomas Koleyko prüften sie in den fünf Disziplinen des Taekwondo. Diesem Tag gingen Jahre der Vorbereitung voraus, in denen sie sich durch regelmäßiges, hartes Training die nötigen Fähigkeiten angeeignet hatten. Besonders in den vergangenen anderthalb Jahren hatten sich beide intensiv auf die Prüfung vorbereitet, unter anderem in einem Danvorbereitungslehrgang – er ist Voraussetzung für die Prüfung.

Von ihrem neuen Wissen profitieren vor allem Vereinsmitglieder, die noch auf dem Weg zum schwarzen Gürtel sind. Aber auch für Valentin Kramer und Vanessa Singer ist mit dem Ersten Dan noch nicht das Ende in Sicht, denn frühestens in einem Jahr können die beiden die Prüfung zum Zweiten Dan ablegen.