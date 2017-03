Alle künftigen Albstädter Fünftklässler und ihre Eltern sind am Donnerstag, 9. März, eingeladen, die Onstmettinger Schillerschule näher kennenzulernen. In der Schulküche sowie im Technik- und Computerraum dürfen die Schüler unter Anleitung der Lehrer experimentieren und praktisch tätig werden. Die Eltern erhalten Informationen über die pädagogische Arbeit und die an der Schule möglichen Abschlüsse. Beginn ist um 14 Uhr. Foto: Mpouras