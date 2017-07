Albstadt Schneewittchen und die sieben Zwerge siegen

Bereits bei der Turnfest-Eröffnung gab es Grund zu großem Jubel. Es wurde der Kitu-Stars-Wettbewerb ausgetragen; sieben Gruppen, die im Vorfeld per Videobewerbung ausgewählt worden waren, traten gegeneinander an. "Die Turnhühner von der Alb" hatten mit ihrer Trainerin Alice Thoma in nur wenigen Trainingseinheiten einen neuen Auftritt einstudiert, da eine Altersbegrenzung von 14 Jahren galt und daher nicht in der originalen "Turnhühner"-Besetzung geturnt werden durfte. Mit ihrem Auftritt "Märchenwald: Schneewittchen und die sieben Zwerge" überzeugte die 25-köpfige Showgruppe die Prominentenjury restlos und entschied den Wettbewerb mit großem Punktevorsprung für sich.

Nach einer kurzen Nacht im Schulquartier stand der nächste Tag im Zeichen der Geräteturnwettkämpfe. Zehn Mannschaften stellten die beiden Vereinen gemeinsam. Stark präsentierten sich die C-Jugend-Mädchen Annalena Henne, Kim Rösch, Lena Irion und Monika Ulshöfer: Unter 30 Mannschaften erturnten sie sich den Turnfest-Sieg. Die zweite Mannschaft wurde Elfte.

Ebenfalls auf das oberste Podest turnten sich die D-Jugend-Mädchen Lena Maier, Carlotta Fuss, Jannika Schumacher und Luise May: Das Quartett ließ den anderen 55 Teams keine Chance. Ganz knapp verpasste die gemischte D-Jugend-Mannschaft, bestehend aus Lena Hauer, Linn Gerth, Julia Krasnik und Timm Sauter, den Sieg. Dennoch freuten sich die Vier über den zweiten Platz. Ebenfalls unter den Top-10 platzierte sich die gemischte Mannschaft der F- und der E-Jugend. Sie belegten die Plätze acht und fünf. Unter 97 Mannschaften brachten es die beiden Mädchen-Mannschaften der E-Jugend auf die Plätze zehn und 32.