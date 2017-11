Albstadt Schluss mit lustig ist noch lange nicht

Albstadt-Ebingen. In den zwölften Kultursalon von Arno Pillwein und Ines Dulay-Winkler in der Poststraße 52 kommt am Samstag, 18. November, ab 19.30 Uhr – außer der Reihe – das Theater Lindenhof Melchingen und macht beim Stück "Lachen" das Parkett zur Bühne.