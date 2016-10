Albstadt Schicksal hängt an einer Kugel

Es ist eine schwarz-romantische Geschichte über schauerliche Rituale in nebeligen Felsenschluchten, über gespenstische Erscheinungen und die verführerische Macht des Bösen. Aber es geht auch um das Schicksal eines verliebten jungen Mannes, der sich aus Versagensängsten zum Äußersten treiben lässt.

Den Solopart der Agathe übernimmt Sopranistin Maya Lange. Sie studierte Gesang an der Musikhochschule "Hanns Eisler" in Berlin. Neben mehreren Opernproduktionen als Solistin, unter anderem in Berlin, sang sie Liederabende und Konzerte in Mitteleuropa, Großbritannien und Kanada. Sie ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands Karlsruhe 2016.

Die Rolle von Ännchen, Agathes Cousine, singt Catherina Witting. Sie ist unter anderem Mitglied im Orpheus-Vokalensemble der Landesmusikakademie Baden-Württemberg und der Camerata Vocale Freiburg. Neben ihrer reichen Erfahrung im oratorischen Bereich sammelte sie erste Bühnenerfahrung am Theater Ulm.

Tenor Steven Ebel verkörpert den Max. Ebel ist derzeit Ensemble-Mitglied am Staatstheater Mainz. Zuvor war er im Ensemble des Badischen Staatstheaters Karlsruhe und engagiert im Royal Opera House Covent Garden in London.

In der Pause werden die Gäste im Foyer bewirtet.

Eintrittskarten: Gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro, ermäßigt zehn Euro, in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, bei Blumen Krigar sowie im Internet unter www.konzertchoreintracht ebingen.de und für 24 Euro an der Abendkasse. Schüler zahlen keinen Eintritt.