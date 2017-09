Albstadt Schafscheren, Collie-Hüten und Zauberclown

Wegen eines Falls von Q-Fieber, der eine Klage nach sich zog, obwohl sich am Ende herausstellte, dass es sich nur um eine harmlose Grippe handelte, waren die Stadt und Schäfer Ralf Gamper zum Handeln gezwungen. Um auf der sicheren Seite zu sein, ließ Gamper seine 600 Schafe impfen, und die Stadt übernahm die Kosten.

Auch Armin Buchner, der bei dem Fest auf seinem Hof für beste Verköstigung sorgte, brachte in diesem Jahr frischen Wind herein: Für die Kleinsten organisierte er den Auftritt eines Zauberclowns und ein Kasperle-Theater. Die leuchtenden Kinderaugen bestätigten, dass die Idee goldrichtig war, als Zauberclown "Ronny Ballony" mit seiner Show im Zelt auftrat, und als Isabell und Matheo hautnah dabei sein konnten, als sich der Zauberstab nicht nur in einen Kochlöffel verwandelte.

Bei dem Zaubertrick der Geldvermehrung für Erwachsene, obwohl das Geld ausgegeben wurde, verwies der Zauberclown schmunzelnd auf die Sparkasse und fragte, ob sie diesen Trick wohl auch kenne. Und die kleine Emma staunte nicht schlecht, als sie Seile aus der Tüte zog, die sich auf magische Art und Weise verlängert hatten.

Die Hohenzollerische Puppenbühne führte danach die Stücke "Bello der Räuberschreck" und "Kasperle beim Zauberer" auf und bescherte damit einmal mehr strahlende Gesichter bei Groß und Klein.

Erstmals waren in diesem Jahr auch Alpakas zu sehen. Neu waren auch die Stände mit Schafskäse sowie Deko-, Floristik-, und Holzarbeiten. Eine 26-köpfige Reitergruppe aus Thanheim sorgte zudem mit ihrem Besuch für ein besonderes Flair.