Albstadt Rettung aus dunklen, engen Gängen

Albstadt-Onstmettingen. Die DRK-Bergwacht Oberes Donautal hat in der Linkenboldshöhle Menschenrettung geprobt. Auch an diesen dunklen und schwer erreichbaren Orten kann es schnell zum Notfall kommen. Die Linkenboldshöhle, vom Albverein Onstmettingen betreut, ist zweimal im Jahr für Besichtigungen geöffnet. Auch von dem in Ebingen ansässigen Verein "Höhle und Karst" waren drei Mitglieder anwesend, zudem zwei Mitglieder der Feuerwehr.