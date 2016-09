Eine zweitägige Tour zum Bodensee hat die Radlergruppe des Albvereins Pfeffingen unternommen. Am ersten Tag fuhren die Pfeffinger durchs Schmeiental zur Donau und, an Sigmaringen vorbei, zur Dietfurther Mühle, wo sie Mittagsrast machten. Das Tagesziel und Nachtquartier hieß Leitishofen, von wo die Gruppe anderntags weiter in Richtung Süden fuhr. In Ludwigshafen legte sie einen Zwischenstopp ein, um eine Oldtimerausstellung zu besuchen; in Nußdorf endete die Ausfahrt. Mit Bus und Bahn fuhren die Pfeffinger zurück nach Albstadt, wo sie, stolz auf 102 im Fahrradsattel zurückgelegte Kilometer, noch im badkap einkehrten. Foto: Gonser‘