Albstadt Parkplatz wird größer

Albstadt-Tailfingen (mak). Oberbürgermeister Klaus Konzelmann hat die Süderweiterung des badkap-Parkplatzes per Eilentscheidung an die Lautlinger Firma Clemens Müller vergeben; die Auftragssumme beträgt 125 042 Euro – das hat die Stadtverwaltung dem Technischen und Umweltausschuss des Gemeinderats mitgeteilt. Ebenfalls per Eilentscheidung wurde der Bau einer Zufahrtsrampe zu einem Haus in der Ebinger Staufenstraße an die Firma Heinrich Bitzer vergeben. Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Gikentäle II ist dort eine neue Erschließungsstraße entstanden, die 2,50 Meter über dem Niveau der bisherigen Zufahrt liegt. Die dadurch notwendig gewordene Rampe kostet 46 267 Euro.