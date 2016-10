Albstadt Nur die Ausbeute an Äpfeln ließ noch Wünsche offen

Die Gäste pressten aber nicht nur Saft, sondern nutzten auch die Gelegenheit zur Entspannung und "Entschleunigung". Vorstandsmitglied Gerhard Layh fachsimpelte mit Walter Keinath und Hans Schaffer über selten gewordene Vogelarten, andere Festteilnehmer backten Stockbrot über der Feuerschale und ließen es sich anschließend schmecken – Rosemarie Weigold, die den Teig um die Stöcke wickelte, kam zeitweilig kaum noch mit der Arbeit nach.

Schmackhafte Aufstriche für das gebackene Stockbrot hielt die zertifizierte Kräuterpädagogin Katharina Haller bereit – ihr Angebot reichte von der Brennessel- über Veilchen-und Bärlauchkräuterbutter bis hin zum Kräuterquark á la Haller.

Insiderwissen in Sachen Obstbau wurde auf dem geführten Spaziergang über die Wiese weitergegeben – aber auch Interessantes über Löwenzahn und Co. Landwirt Keinath, der Nachbar, präsentierte einige seiner Schafe, Helmut Meng erzählte auf Anfrage Wissenswertes über die Fledermaus, und Vorstandsmitglied Matthias Stauß bot Infomaterialien zum Mitnehmen an. Wer ein ausgedientes Handy besaß, konnte es für das "Havel-Projekt" spenden, und beim Zwetschgenratequiz war ein Roller als erster Preis ausgelobt – es galt, die Zahl der Zwetschgen in einem Eimer möglichst exakt zu schätzen; der Sieger vertat sich um nur zwei Früchte. Für seine Mitrater gab es Trostpreise.