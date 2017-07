Albstadt Neue Konrektorin an Hohenbergschule

Nach dem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten absolvierte sie zwischen Februar 2012 und Sommer 2013 an der ehemaligen Grund- und Werkrealschule Frommern, heutiger Schulverbund Frommern, ihre Referendarszeit. Nach Abschluss des zweiten Staatsexamens trat sie im September 2013 an der Grund- und Werkrealschule Gammertingen, jetziger Schulverbund Gammertingen, ihre Stelle als Grund- und Werkrealschullehrerin an und unterrichtete hauptsächlich Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer.

2016 besuchte sie eine Fortbildungsreihe "Lokales Führungskräftetraining – LoFT". des Staatlichen Schulamts Albstadt, in der sie Kompetenzen für ihren Werdegang und die Qualifizierung für eine Führungsposition erwarb. Sasse wohnt in Ebingen.