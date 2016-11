Albstadt Neue Kampagne wider den Standby-Betrieb

Die Caritas hatte von September 2013 bis August 2015 einkommensschwache Haushalte im Landkreis über Möglichkeiten informiert, Strom zu sparen und die Energiekosten zu senken. Das Repertoire der Empfehlungen reichte vom Einsatz moderner Elek­trogeräte und der Verwendung von Energiesparlampen und schaltbaren Steckerleisten bis zum Verzicht auf den Standby-Betrieb bei Rechnern und Unterhaltungselektronik – kleinere Maßnahmen, die laut Caritas dennoch geeignet sind, den privaten Stromverbrauch um bis zu 20 Prozent zu senken.

In den zwei Jahren, in denen das Projekt lief, wurden kreisweit 444 Haushalte besucht, die zu 97 Prozent von Sozialleistungen lebten, davon 218, also fast die Hälfte, in Albstadt. Kreisweit wurden 5563 Soforthilfen im Wert von rund 27 000 Euro installiert; die Gesamtsumme der potenziellen Einsparungen an Energie für Strom und Wasser schätzt die Caritas auf etwa 310 000 Euro.

Dieses Projekt soll jetzt neu aufgelegt werden, doch dafür braucht es Geld. Die Personal- und Sachkosten werden auf annähernd 200 000 Euro geschätzt; davon ist nur ein Teil durch Zuschüsse von Bund, Job-Center und Landkreis sowie Eigenleistungen der Caritas gedeckt. Die Stadt Albstadt, mit Sicherheit ein Schwerpunkt der Beratungstätigkeit, ist nun erneut mit 3000 Euro dabei. SPD-Stadträtin Marianne Roth hätte gerne mehr gegeben – 4000 Euro – , fand aber keine Mehrheit für ihren Antrag. Denn zum einen erzielen Stiftungen wie die von Georg Roll in Zeiten des Niedrigstzinses nur spärliche Erträge – und zum anderen hatte Bürgermeister Anton Reger vor der Abstimmung erklärt, die Caritas wünsche gar nicht mehr als 3000 Euro – der Rest der Finanzierung stehe offenbar.