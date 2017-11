Albstadt Musik mit ganz viel Poesie

Den zweiten Teil des Konzerts bestritten die Aktiven unter Stabführung von Markus Koch. Die viersätzige Suite "Puszta" von Jan van der Roost entführte das Publikum nach Ungarn, Philip Sparkes "Hymn of the Highlands" schlug eine weitere Seite im musikalischen Reiseführer der Stadtkapelle auf. Nach einer Pause legte das Orchester mit Jacob de Haans "Oregon" und dem Queen-Evergreen "Bohemian Rhapsody" nach. Es folgten "Granada", spanisch angehaucht und mit einem Trompetensolo von Charlie Bitzer, und der Swingklassiker "On the Sunny Side of the Street". Den Solopart sang Harry Kempf.

Das tat er dann auch in "They Can’t Take That Away From Me"", der ersten Zugabe – die zweite war Philip Starkes Konzertmarsch "The Band Wagon". Das Publikum im fast ausverkauften Thalia-Theater hatte den ganzen Abend über viel applaudiert – es ließ sich auch zum Schluss nicht lumpen.