Albstadt Mit Piraten und BB-8

Albstadt-Ebingen. "Leinen los!" heißt es am Mittwoch, 22. Februar, beim abenteuerlichen Fasnets-Nachmittag für Kinder von fünf bis elf Jahren in der Stadtbücherei Ebingen. Von 14.30 bis 17 Uhr erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Gute-Laune-Programm rund um Piraten mit fetziger Musik und lustigen Spielen. Außerdem dürfen sich die jungen Narren auf den Ballon- und Zauberkünstler Alexander Schwarz freuen, der das Publikum mit faszinierenden Tricks und originellen Ballontieren verzaubert. Für das leibliche Wohl ist in der Cafeteria im Foyer gesorgt. Verkleidung ist erwünscht, aber kein Muss. Der Eintritt kostet drei Euro. Karten gibt es in der Stadtbücherei im Bildungszentrum.