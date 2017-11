Albstadt Mehr Busse und mehr Treffs

Auch in Sachen Mobilität könnte die Stadt das Angebot verbessern, regen die Teilnehmer des Forums an. "Wenn der Bus am Wochenende nur zweimal am Tag fährt, ist es schwierig, irgendwo hinzukommen."

Das Problem kennt auch Lea Türmer, Jugendbeteiligungsbeauftragte der Stadt und Moderatorin des Forums: "Einige entlegenere Stadtteile sind zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar". Sie macht die Teilnehmer auf den Rufbus aufmerksam; Oberbürgermeister Klaus Konzelmann verspricht, in Sachen Mobilität nachzulegen. Er ermutigt die Jugendlichen, sich für Albstadt zu engagieren und ihre Ideen einzubringen: "In unser Stadtentwicklungskonzept können wir noch neue Themen aufnehmen."

Wohlgemerkt in gegenseitigem Einverständnis. Auch Jo Triller vom Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales betont: "Nur wenn wir zusammenarbeiten, finden wir Lösungen."

Die Internet-Plattform für die Jugend soll demnächst fertig sein

Mit den Jugendforen und umfassenden Umfragen sind die ersten Schritte gemacht. Auch die Internet-Plattform, auf der sich die Jugendlichen untereinander und mit der Stadt austauschen können, wird in einigen Wochen fertig sein. Der erste Entwurf jedenfalls steht: "Jugend macht was" wird die Internetseite heißen. Und was macht sie, die Albstädter Jugend? Die Teilnehmer des Forums beweisen: Die Jugend macht ihre Stadt moderner, attraktiver und lebenswerter.