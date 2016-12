Albstadt Mal seelenvoll und mal virtuos

Albstadt-Ebingen (wgh). Den Anfang machte Händels Concerto grosso op. 6, Nr. 1. Am erhebenden ersten Satz beeindruckte ganz besonders das wunderbare Wechselspiel zwischen Orchester und Concertino, das mit Sibylle Kistermann – erste Violine – , Liu Ge – zweite Violine – und Cellist Wolfgang Brobeil exquisit besetzt war. Heiter, elegant und dabei zupackend kam das Allegro einher, würdevoll das Adagio, in dem die Solistengruppe erneut in einen Dialog mit dem Orchester trat. Anschließend ein fugiertes Allegro – die erste Violine stellte das Thema vor, danach setzte die zweite und schließlich das Orchester ein. Ein weiteres Allegro – tänzerisch, schwungvoll, heiter – setzte den Schlusspunkt.

Johann Sebastian Bachs zweite Orchestersuite Nr. 2 h-Moll, die Flötensuite unter den vier Köthener "Ouvertüren", zählt zu den populärsten Werken des späteren Thomaskantors. Den Solopart übernahm Amanda Chominsky – und wurde der Aufgabe vollauf gerecht.

Der feierlichen Ouvertüre mit den ausgedehnten, schön ausgezierten Solopassagen folgte ein tänzerisches Rondeau, das eine ganze Folge von Tanzsätzen einleitete. Bourrée und Polonaise boten der Flötistin hinlänglich Gelegenheit, durch Virtuosität zu glänzen. Im höfischen Menuett ging es dann etwas gesetzter, um nicht zu sagen besinnlicher, zu – und dann setzte Amanda Chominsky zu virtuosen Sturmlauf durch die abschließende Badinerie an – sie meisterte ihn bravourös.