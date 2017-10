Albstadt Märchenhafte Darbietung mit Orchester

In den Hauptrollen treten Miriam Mehl (die Schöne) und Marcel Brandt (das Biest) auf; die beiden Interpreten sind dem Publikum bereits seit der vorigen Musical-Aufführung bekannt. Die Darbietung wird durch das Musical-Orchester, die Tanzgruppe und die Erzählerin unterstützt. Die Gesamtleitung hat Dirigent Oliver Simmendinger. Die Veranstalter versprechen eine märchenhafte Darbietung.

Der Kartenvorverkauf läuft im Kronenladen Pfeffingen, im Friseurgeschäft Inge Beckmann in Pfeffingen sowie im Zigarrenhaus Merz in Tailfingen. In diesen Geschäften liegen auch Flyer mit weiteren Informationen über das Musical bereit.