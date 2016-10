Albstadt Madonna aus Früchten

Albstadt-Onstmettingen. Einen Ausflug nach Otterswang haben Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Onstmettingen unternommen. Zunächst bewunderten sie den Früchteteppich in der barocken Pfarrkirche St. Oswald, an der die Otterswanger Landfrauen drei Wochen lang gearbeitet hatten und der in diesem Jahr die "Mondsichelmadonna" zeigt; danach sangen sie gemeinsam ein Lied, das Alois Stephan auf der Ziehharmonika begleitete.