Albstadt Lichter gehen an

Albstadt. Um der an Brustkrebs verstorbenen Frauen zu gedenken, zünden die Mitglieder der Frauenselbsthilfe nach Krebs, Gruppe Albstadt und Umgebung, am Sonntag 1. Oktober, in der Dominikuskapelle in Wolpertswende-Vorsee 48 Lichter an. Sabine Buck, die Leiterin der Gruppe, wird die Einführung sprechen.