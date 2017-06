Albstadt Langfinger hat fast durchweg leichtes Spiel

Albstadt. Ein Geldbeuteldieb war über das Wochenende in Tailfingen und Truchtelfingen unterwegs und hat in sechs Autos nach Barem gesucht. Im Tailfinger Westen und in der Eisenbahnstraße durchsuchte er vier, in der Truchtelfinger Landmannstraße zwei Autos. Fünfmal wurde er fündig und erbeutete so mehrere hundert Euro Bargeld. Auch mehrere Berechtigungskarten müssen sich die Betroffenen jetzt neu beschaffen.