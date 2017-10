Albstadt Kulinarischer Herbst

Die Teilnehmer der Wanderung erfuhren allerlei über regionale und saisonalen Spezialitäten, von denen etliche während der "Wald- und Wiesenwoche" in den Gaststätten der "Traufgänge-Gastgeber" – der Laufener Traufganghütte Brunnental, dem Gasthof zum Süßen Grund, dem Ebinger Café Früholz, dem Onstmettinger Nägelehaus, dem Ebinger Brauhaus Zollernalb und dem Alten Bahnhöfle in Truchtelfingen – angeboten werden. Im Anschluss an die Wanderung wurden die Teilnehmer zu Wildfrikadellen mit Preiselbeerrahmsauce und Spätzle im Gasthof zum Süßen Grund eingeladen. Die "Wald- und Wiesenwoche" dauert noch bis Sonntag, 29. Oktober.