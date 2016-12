Albstadt Klanggewalt erfasst die ganze Kirche

Albstadt-Laufen. Die Botschaft blieb immer dieselbe: Weihnachten ist das Fest der Freude! Mit "Carol of the Bells", einem Stück, das auf einem ukrainischen Volkslied basiert, begann der Abend. Glöckchen klingelten, und zwei silberhelle Frauenstimmen stiegen über dem instrumentalen Farbenspiel auf und fluteten mit sich steigernder Dramatik den ganzen Kirchenraum. Da kam tatsächlich Freude auf – es war, als hätte ein Zauberer einen entführt und im Weihnachtswunderland abgesetzt. Beim zweiten Lied "In stiller und in tiefer Nacht" stimmte auch Wolfgang Kailer in den Gesang ein.

"Agape Harmony" – das ist Familienmusik: Wolfgang Kailer, Komponist, Arrangeur, Moderator, Sänger und Keyboarder, ist der kreative Kopf der Gruppe. Seine Frau Susanne Kailer singt mit warmem, strahlendem Sopran, Tochter Nathalie Kailer kann mit ihrer Alt-Stimme sowohl große, atmende Bögen schlagen als auch schmelzende Töne hinhauchen. Sohn Marco Kailer sitzt am Schlagzeug; dazu gesellen sich Yossi Tröger, Saxofon und Gitarre, und Daniel Häffner, der Bassgitarrist. Mit diesem Instrumentarium und einer guten Portion Background-Musik schafft das christliche Ensemble ein Klanguniversum, das seine Energie aus allen möglichen Genres bezieht und in dem sich alles um Gottes Liebe dreht. Agapes Auftritte sind eine musikalische Mission: "Was ist eigentlich ist Weihnachten?", fragte Wolfgang Kailer. "Worum geht es? Um Zimtduft? Winterlandschaft? Nein, um die Freude über Jesu Geburt!"

Diese Freude leuchtete immer wieder in den Darbietungen der Gruppe auf. Nur der Tonfall wechselte von Stück zu Stück: mal zart und nachdenklich, mal zupackend und sinnenfroh. Vor allem, wenn Marco Kailers prägnante Perkussion das musikalische Geschehen nach vorne trieb, konnte der Hörer – wie in "Noél" oder "O Come Let Us Adore Him" – in einen satten, magischen Klangstrom eintauchen und sich vom pulsierenden Rhythmus forttragen lassen.