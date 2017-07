Albstadt Jugendliche setzen sich für eine gerechte Welt ein

So entstand ein Projekt, das die Schüler mit Lehrer Schroft durchführten. In einer Fair-Trade-Woche wurden fair und nachhaltig gehandelte Produkte wie Schokolade, Mangos, Riegel oder T-Shirts angeboten und verkauft; zudem gab es einen Informationsstand, an dem die Schüler Flyer, Werbematerial, Luftballons und ähnliches verteilten, um auf die Vorteile fairen und nachhaltigen Handelns aufmerksam zu machen. Der gesamte Erlös in Höhe von 228 Euro wird an die "Kindernothilfe" gespendet, die sich gegen Kinderarbeit einsetzt und benachteiligten Kindern den Besuch einer Schule ermöglicht. Zum Abschluss des Fair-Trade-Projekts besichtigten die Schüler die Firma Comazo in Tailfingen, die eine Fair-Trade-Kollektion betreibt.