Albstadt Innen oder außen?

Albstadt-Pfeffingen (mak). Der Albstädter Gemeinderat hat am Donnerstag beschlossen, einen Bebauungsplan für ein Flurstück in der Nachbarschaft der Straße "Im Eyachtal" in Pfeffingen aufzustellen, für das bei der Stadt eine Bauanfrage eingegangen ist. Das Gelände liegt am Ortsrand von Pfeffingen, und zwar bereits im Außenbereich; allerdings schließt es unmittelbar an die Bebauung an, ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen und teilerschlossen – in der Straße liegen bereits Leitungen, da die andere Seite bebaut ist.