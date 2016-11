Albstadt "Im Zusammenschluss viel mehr Gewicht"

Was ist wichtiger: Ein Arbeitsplatz oder vernünftiger Lohn?

Die schwierige Frage für die Jusos lautet: Was ist eigentlich wichtiger, ein vernünftiger Lohn oder ein Arbeitsplatz? Wick hatte zur Sitzung zwei weitere Vertreter der IG Metall mitgebracht: Mareike Urbon, Jugend- und Auszubildendenvertreterin im Hammerwerk in Fridingen, und Kalle Günzel-Mispelhorn, Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Bizerba in Balingen. Sie berichteten speziell von der Situation der jungen Leute in den Unternehmen. Viele seien verunsichert durch ihre Vorgesetzten, obwohl man ihnen einen besonderen Rahmen zur Mitsprache liefere. Auch in puncto unbefristeter Übernahme gebe es Probleme. Denn auch für junge Leute sei es wichtig, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, darüber waren sich die Jusos einig – ebenso wie darüber, dass überhaupt jeder Betrieb ausbilden sollte.