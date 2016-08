Albstadt Im Zeichen der Nächstenliebe

Albstadt/Lourdes. "Lourdes erlebt man als Helfer in der Nähe der Gottesmutter jedes Jahr anders", meint Heldemar Paul, und so waren der Tailfinger und sein Freund Karl Weißhaupt aus Ebingen gespannt, was sie bei ihrem einwöchigen Einsatz erwarten würde. Schon beim Hinflug war ein kleines Wunder nötig, als der geplante Weiterflug wegen Pilotenstreiks in Paris gestrichen wurde. Erst als die beiden am Schalter der Fluggesellschaft am Flughafen Charles de Gaulles in Paris ihren Zielort nannten – Lourdes –, erhielten sie einen Verzehrgutschein, ein Transfairticket zum Flughafen Orly und ein Ticket nach Lourdes.

Nach dem ersten "Ave Maria" an der Grotte empfingen die Albstädter ihre Ausrüstung, den Trägergurt der Hospitalité Notre-Dame de Lourdes und ein Namensschild mit der deutschen Flagge, ehe sie in die internationalen Helfergruppen eingeteilt wurden. "Da kann es sein, dass man der einzige Deutsche ist", erzählte Karl Weißhaupt.

Der Rettungssanitäter des DRK-Kreisverbandes mit 40-jähriger Erfahrung war mit seiner Gruppe am Bahnhof eingeteilt, wo an einem Tag sieben Züge einfuhren. Pilger ausladen, sie über Bahngleise in den Bus führen und zu Kliniken oder Hotels bringen – darin bestand Weißhaupts Aufgabe. Große Wägen mit Koffern, Verbandszeug, Rollstühlen und Gehhilfen, mit großen Trinkwasser-Gefäßen und Lebensmitteln galt es, zur Bahnhofshalle zu transportieren. "Wenn dann aber Musikanten aus einem italienischen Zug aussteigen und anfangen zu musizieren, geht alles wie von selbst", berichtet Weißhaupt.